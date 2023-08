Roche : Nouveau module d'automatisation sur cobas

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé jeudi le lancement de nouvelles fonctionnalités visant à améliorer l'automatisation de cobas, son système d'analyse moléculaire destiné aux laboratoires.



Le géant suisse de la santé explique que ce nouveau module de connexion, baptisé 'CCM Vertical', vise à simplifier et à rationaliser la réalisation des tests, notamment en automatisant les phases pré- et post-analytiques.



Il s'appuie sur des unités élévatrices ajustables, des convoyeurs et de platines devant permettre de limiter les manipulations manuelles d'échantillons, d'accroître l'efficacité des processus et de limiter la marge d'erreur.



Roche explique que ces nouvelles fonctionnalités visent à aider les laboratoires qui sont aujourd'hui confrontés à une pénurie de personnel mais aussi à des délais de travail de plus en plus courts.



