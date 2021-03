Roche : Les variants du Covid désormais détectés

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé mardi avoir ajouté des capacités de détection concernant les dernières mutations du coronavirus à sa gamme de plateformes d'analyse moléculaire pour le dépistage du Covid.



Cela signifie que ses systèmes cobas 6800/8800 peuvent désormais reconnaître les variants britannique, brésilien et sud-africain du virus, en plus de la souche originelle.



Roche précise toutefois que son kit de détection ne peut être utilisé qu'à des fins de recherche, par exemple pour aider les scientifiques à suivre la prévalence des mutations et à évaluer leurs implications en termes de diagnostic, de vaccins et de traitements.



