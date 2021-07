Roche : Les tests tuberculose plébiscités par l'OMS

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé aujourd'hui que ses tests cobas MTB et cobas MTB-RIF/INH avaient été intégrés dans les nouvelles directives politique de l'OMS (Organisation mondiale de la santé) qui visent à augmenter le nombre de tests rapides disponibles pour détecter la tuberculose (TB) et la tuberculose pharmaco-résistante.



Les nouvelles directives soutiennent ainsi les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose dans les pays à forte charge, permettant des approches diagnostiques multipartites qui peuvent bénéficier aux patients et aux communautés.



' Les solutions de diagnostic de Roche détectent à la fois la tuberculose et la tuberculose pharmaco-résistante, permettant aux patients d'être diagnostiqués plus tôt et traités avec le régime approprié pour arrêter la propagation de la maladie ', a déclaré Thomas Schinecker, directeur général de Roche Diagnostics.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.