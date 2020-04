Roche : Le Satralizumab conforté par une étude de phase III

(CercleFinance.com) - Le Satralizumab de Roche a considérablement réduit le risque de rechute chez les patients atteints de trouble du spectre de la neuromyélite optique, une maladie auto-immune du système nerveux central, selon des résultats de phase III publiés dans The Lancet.



Dans l'étude, le Satralizumab a en effet réduit le risque de rechute de 55%.



Plus important encore, 76%, 72% et 63% des patients sous satralizumab étaient sans rechute aux semaines 48, 96 et 144, contre respectivement 62%, 51% et 34% avec le placebo.



Rappelons que le Satralizumab a été créé par Chugai, l'unité japonaise de Roche.



