Roche : Le CHMP recommande Evrysdi pour les nouveau-nés

(CercleFinance.com) - Le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) a recommandé vendredi l'Evrysdi de Roche dans le traitement de l'amyotrophie spinale (AS) chez les nourrissons de moins de deux mois.



En cas d'approbation par la Commission européenne, Evrysdi deviendrait ainsi disponible pour les patients de tous les âges, y compris pour les nouveau-nés.



L'AS est une maladie neuromusculaire évolutive qui s'attaque aux cellules nerveuses de la moelle épinière et entraîne une atrophie des muscles utilisés pour diverses fonctions comme respirer, manger, ramper ou marcher.



Elle touche environ un bébé sur 6000 à la naissance.



Désormais autorisé dans une centaine de pays, Evrysdi a été prescrit à plus de 8500 patients dans le monde.



Disponible sous forme d'un liquide à la fraise à prendre une fois par jour par voie orale ou à l'aide d'une sonde d'alimentation, le médicament permet de traiter l'amyotrophie spinale (AS), caractérisée par une carence en protéines SMN, en aidant l'organisme à fabriquer une plus grande quantité de ces protéines.



