Roche : Lancement du test Elecsys Anti-p53

(CercleFinance.com) - Roche annonce le lancement du test immunologique Elecsys Anti-p53 pour la détermination quantitative in vitro des anticorps anti-p53, celui-ci étant désormais disponible pour tous les marchés acceptant le marquage CE.



'Ce test est utilisé pour aider les médecins à diagnostiquer le cancer de la gorge, le cancer de l'intestin et le cancer du sein chez les patients, en conjonction avec d'autres tests de diagnostic', précise-t-il.



Le laboratoire de santé helvétique explique en effet que les anticorps anti-p53 sont des anticorps qui ciblent par erreur les propres tissus d'un patient, conduisant à une croissance de tumeurs.



