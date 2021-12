Roche : Lancement du système AVENIO Edge

(CercleFinance.com) - Roche annonce le lancement du système AVENIO Edge, un élément clé de sa stratégie visant à faire progresser les technologies de séquençage, qui sera disponible dans certains endroits dans le monde avec des délais différents selon les pays.



Il explique que cette plateforme pré-analytique vise à simplifier et automatiser la préparation des échantillons de séquençage de nouvelle génération, réduire les erreurs humaines et faire progresser la médecine de précision.



'Avec une configuration jusqu'au démarrage de 20 minutes, ce système autonome a démontré une possibilité d'erreurs réduite de plus de 96% et une réduction de 84% du temps de manipulation', précise le groupe de santé suisse.



