Roche : Lancement d'une solution de gazométrie artérielle

(CercleFinance.com) - Roche annonce avoir lancé une nouvelle solution de diagnostic, permettant aux médecins d'obtenir les résultats des gaz sanguins des patients via une ponction veineuse moins invasive, grâce à l'utilisation d'un algorithme numérique.



Alors que le test traditionnel de gazométrie artérielle nécessite la collecte d'un échantillon de sang artériel - ce qui peut s'avérer douloureux pour les patients - la solution de Roche permet au personnel, sans formation spécifique, de prélever un échantillon de sang veineux à la place.



Les valeurs de cette méthode veineuse plus simple sont ensuite converties numériquement en valeurs des gaz du sang artériel, ce qui permet de libérer du personnel de santé spécialisé pour d'autres tâches.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer