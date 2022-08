Roche : Lancement d'un test sur le variant BA.2.75

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé lundi le lancement d'un test destiné aux chercheurs visant à leur permettre de mieux comprendre l'épidémiologie autour du nouveau variant du Covid-19, le BA.2.75.



Ce système, mis au point par sa filiale TIB Molbiol, permet de détecter et de différencier le sous-variant en identifiant deux mutations uniques qui lui sont propres, explique le groupe biopharmaceutique suisse dans un communiqué.



Découvert en Inde au mois de mai dernier, le BA.2.75, un dérivé d'Omicron, est aujourd'hui présent dans une douzaine de pays.



Ce nouveau sous-variant est surveillé de près par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) comme par le Centre américain du contrôle et de la prévention des maladies (CDC), même s'il n'a pas encore été désigné en tant que 'variant préoccupant'.



