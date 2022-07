Roche : Lancement d'un test pour le VHC

(CercleFinance.com) - Roche fait part du lancement, dans les pays qui acceptent le marquage CE, d'Elecsys HCV Duo, premier test immunologique qui permet la détermination simultanée et indépendante du statut antigénique et anticorps du virus de l'hépatite C (VHC).



'Le test peut être utilisé pour détecter le stade précoce de l'infection, ainsi que lorsque le patient se remet du virus ou présente des signes d'une infection chronique pouvant entraîner d'autres maladies, telles que le cancer du foie', explique le groupe de santé suisse.



'Cela peut conduire à une intervention plus précoce pour les patients, à une réduction du nombre de visites nécessaires pour prélever des échantillons de test supplémentaires et peut alléger une partie du fardeau des tests sur les systèmes de santé', poursuit-il.



