Roche : Lancement d'un algorithme de diagnostic du NSCLC

(CercleFinance.com) - Roche annonce ce vendredi le lancement de l'algorithme d'analyse d'images uPath PD-L1 (SP263), qui 'permet d'améliorer la rapidité et la précision des diagnostics dans le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC)'.



'L'algorithme apporte aux pathologistes des évaluations automatisées d'images scannées, ayant le potentiel d'aider le diagnostic et, en fin de compte, des options de traitements ciblées pour les patients', explique le groupe de santé helvétique.



