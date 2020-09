Roche : Lance un nouveau test sur le niveau d'anticorps

(CercleFinance.com) - Roche lance un nouveau test quantitatif pour mesurer les anticorps anti-SARS-CoV-2, afin de faciliter l'évaluation des vaccins.



Le nouveau test Elecsys Anti-SARS-CoV-2 S peut mesurer quantitativement le niveau d'anticorps contre le SRAS-CoV-2 chez les patients qui ont été exposés au virus.



' L'utilisation du test Elecsys Anti-SARS-COV-2 S, conjointement avec le test Elecsys Anti-SARS-CoV-2 lancé en mai, peut aider à déterminer plus efficacement le pourcentage d'une population qui possède déjà des anticorps contre le SRAS-COV-2 ' indique le groupe.



Roche a demandé une autorisation d'utilisation d'urgence à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.



'Alors que la possibilité d'un vaccin efficace contre le SRAS-CoV-2 devient une réalité, la mesure quantitative des anticorps sera cruciale dans l'évaluation de tout vaccin potentiel ', a déclaré Thomas Schinecker, DG de Roche Diagnostics.



