Roche : Lance un nouveau système de diagnostic moléculaire

(CercleFinance.com) - Roche lance cobas 5800, un nouveau système de diagnostic moléculaire pour élargir l'accès aux tests et améliorer les soins aux patients. Cela permet aux cliniciens de déterminer rapidement les meilleures stratégies de traitement pour leurs patients.



' Le système cobas 5800 aide à relever les défis auxquels les laboratoires sont confrontés en raison de l'augmentation des tests sur les patients, des complexités de remboursement et du besoin d'un menu de tests plus diversifié tout en fournissant des résultats significatifs et opportuns ' indique le groupe.



' Ce nouveau système permet de répondre aux exigences élevées des laboratoires grâce à une plus grande efficacité, des flux de travail optimisés et des économies de coûts, leur permettant de fournir des soins de qualité aux patients ' a déclaré Thomas Schinecker , PDG de Roche Diagnostics.



Roche prévoit de recevoir l'approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis au cours du troisième trimestre 2022.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.