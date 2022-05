Roche : Lance des kits de détection de la variole du singe

(CercleFinance.com) - Roche et sa filiale TIBMolbiolont développé trois kits'LightMixModularVirus' en réponse aux cas d'infection par le virus de la variole du singe qui ont récemment suscité des inquiétudes.



Plusieurs foyers de propagation de la variole simienne ont été rapportés au cours des deux dernières semaines dans différents pays européens et en Amérique du Nord, des régions dans lesquelles cette affection n'est pas courante.



'Les outils de diagnostic sont essentiels pour relever les nouveaux défis en matière de santé publique, car ils contribuent aux mesures mises en place, notamment le traçage des chaînes de transmission et les stratégies thérapeutiques', a déclaré ThomasSchinecker, CEO de Roche Diagnostics



