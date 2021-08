Roche : La FDA étend le domaine d'application d'un anti-Covid

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé lundi que son partenaire Regeneron avait obtenu l'approbation des autorités américaines de santé (FDA) pour une nouvelle indication de leur cocktail d'anticorps contre le Covid-19.



L'autorisation d'urgence accordée par la FDA comprend désormais l'utilisation prophylactique chez les personnes présentant un risque élevé de Covid sévère, n'ayant pas été complètement vaccinées et qui ont été exposées à une personne infectée.



Le feu vert concerne également les personnes qui présentent un risque élevé d'exposition à une personne infectée dans des établissements comme les maisons de retraite et les prisons.



Pour mémoire, Roche collabore avec Regeneron dans le cadre de ce programme qui associe deux molécules du groupe américain ((casirivimab and imdevimab).



Aux termes de l'accord, le laboratoire suisse est responsable de sa commercialisation en dehors du marché américain.



