Roche : La FDA approuve un traitement pour la cancer du foie

(CercleFinance.com) - Roche annonce que la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) a approuvé le Tecentriq en association avec Avastin pour les personnes atteintes de la forme la plus courante de cancer du foie.



Tecentriq en association avec Avastin est le premier et le seul régime d'immunothérapie anticancéreuse approuvé pour le traitement du carcinome hépatocellulaire non résécable ou métastatique.



La combinaison Tecentriq a amélioré la survie globale et la survie sans progression par rapport à la norme de soins précédente.



La demande est approuvée dans le cadre de l'initiative Project Orbis de la FDA et du programme pilote d'examen en temps réel de l'oncologie.



' La demande a été examinée dans le cadre du projet pilote d'examen de l'oncologie en temps réel de la FDA et du projet Orbis, contribuant ainsi à offrir rapidement cette nouvelle option de traitement aux patients aux États-Unis et dans le monde entier ' a déclaré Levi Garraway, Chief Medical Officer et responsable du développement mondial des produits.



Des demandes simultanées ont été soumises à des organismes de réglementation aux États-Unis, en Australie, au Canada et à Singapour dans le cadre du projet Orbis.



