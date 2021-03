Roche : La FDA approuve un traitement de la sclérodermie

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé vendredi que la Food and Drug Administration américaine avait approuvé l'utilisation d'Actemra/RoActemra dans le traitement de la sclérodermie systémique, une maladie rare des tissus qui entourent les organes.



Le groupe biopharmaceutique suisse précise qu'il s'agit de la sixième indication obtenue aux Etats-Unis depuis 2010 pour cet agent biologique contre la polyarthrite rhumatoïde, administré en formulations intraveineuse et sous-cutané.



Il s'agit surtout du premier traitement autorisé pour la sclérodermie systémique, une maladie chronique grave qui se caractérise par des anomalies des vaisseaux sanguins, des modifications dégénératives et la formation de tissu cicatriciel au niveau de la peau, des articulations et des organes, souligne le laboratoire.



