Roche : La FDA a émis une autorisation pour le Covid-19

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé ce matin que la Food and Drug Administration (FDA) a émis une autorisation d'utilisation d'urgence (AEU) pour cobas SRAS-CoV-2 Test.



Ce développement permet de soutenir un besoin urgent pour les tests du patient lors de pandémie pour éviter une propagation du virus à un stade précoce de l'infection.



Le test CE-IVD est également disponible sur les marchés qui acceptent la marque CE pour les patients présentant des signes et symptômes de la maladie Covid-19.



' Il est important de rapidement et détecter de manière fiable si un patient est infecté par le Covid-19 ' a déclaré Thomas Schinecker, directeur général de Roche Diagnostics.



Après approbation Roche aura des millions de tests par mois disponibles pour une utilisation sur le cobas 6800 et 8800 systèmes.



