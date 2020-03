Roche : La Commission européenne approuve un traitement

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé aujourd'hui que la Commission européenne a approuvé Venclyxto (venetoclax) en combinaison avec Gazyvaro (obinutuzumab) pour le traitement des patients adultes atteints lymphoïde chronique non traitée leucémie (CLL).



L'approbation est basée sur les résultats de l'analyse primaire de la phase III étude CLL14, qui a évalué la combinaison de 12 mois. ' Les données ont montré qu'une durée déterminée d'un traitement par Venclyxto, plus Gazyvaro réduit le risque de progression de la maladie ou de décès de 65% par rapport à une norme de soins actuelle ' indique le groupe.



' Venclyxto , plus Gazyvaro est une option de traitement sans chimiothérapie qui a été montré pour aider les patients atteints de leucémie lymphoïde chronique non traitée vivent plus longtemps sans que leur maladie progresse ', a déclaré Levi Garraway, chef médical de Roche et le responsable du développement produit mondial.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

