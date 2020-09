Roche : L'anticancéreux Polivy approuvé au Canada

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé jeudi que les autorités sanitaires canadiennes avaient approuvé la commercialisation de Polivy dans le traitement des patients adultes atteints de lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL).



L'autorisation donnée par Health Canada concerne l'utilisation du médicament en association avec deux autres anticancéreux, bendamustine et rituximab, chez les patients ne pouvant bénéficier d'une transplantation de cellules souches et ayant précédemment bénéficié d'au moins une thérapie.



Les patients atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B, une forme agressive de lymphome non-hodgkinien, répondent habituellement favorablement au traitement, mais 40% d'entre eux ne guérissent pas ou rechutent, ce qui limite leurs options thérapeutiques et accroît le risque de décès.



