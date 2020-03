Roche : L'AG adopte toutes les propositions

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé aujourd'hui l'adoption par son Assemblée générale ordinaire de toutes les propositions du Conseil d'administration.



Sur la base de l'ordonnance COVID-19 n° 2 du Conseil fédéral, aucun actionnaire n'a été admis à participer à l'assemblée générale sur place.



Les actionnaires ont approuvé à 100% l'affectation proposée du bénéfice au bilan. Ils ont en outre décidé d'augmenter le dividende au titre de l'exercice écoulé à 9,00 francs suisses (brut) par action et par bon de jouissance, ce qui représente la trente-troisième augmentation consécutive du dividende.



Christoph Franz a été réélu président du Conseil d'administration avec 99.52 % des voix.



' Avec l'acquisition de Spark Therapeutics, nous avons renforcé notre position dans le domaine prometteur de la thérapie génique, souligne Christoph Franz, président du Conseil d'administration de Roche. Je suis convaincu qu'avec le vaste portefeuille et la capacité d'innovation dont nous disposons, nous sommes bien armés pour affronter l'avenir et continuer à contribuer de manière essentielle à la santé des gens dans le monde entier. '



