Roche : Hausse de 3% du CA à 14,9 milliards de CHF

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Roche: hausse de 3% du CA à 14,9 MdsCHF



Le chiffre d'affaires consolidé a augmenté de 3% (-1% en francs suisses) à 14,9 milliards de CHF au premier trimestre de l'exercice.



Le chiffre d'affaires de la division Pharma a diminué de 9%, à 10,6 milliards de CHF, ' en raison principalement de la persistance de la concurrence des biosimilaires et de la pandémie de COVID-19 ' précise le groupe.



Aux Etats-Unis, les ventes se sont contractées de 14%, sous l'effet de la concurrence persistante des biosimilaires pour les médicaments. En Europe, les ventes ont fléchi de 6%, ' la demande de nouveaux produits (notamment l'association d'anticorps casirivimab/imdevimab) n'ayant pu contrebalancer qu'en partie l'impact de la baisse des ventes des anticancéreux établis (principalement Avastin) et les effets de la pandémie de COVID-19 ' rajoute le groupe.



Le chiffre d'affaires devrait afficher une hausse se situant dans la partie basse à moyenne de la plage à un chiffre, à taux de change constants. Le bénéfice par titre rapporté aux activités de base devrait progresser globalement au même rythme que les ventes, à taux de change constants. Roche table sur une nouvelle augmentation de son dividende en francs suisses.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.