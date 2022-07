Roche : Hausse de 11% du BPT au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Roche publie au titre des six premiers mois de 2022, un bénéfice par titre (BPT) rapporté aux activités de base en hausse de 11% à 11,76 francs suisses, et un bénéfice d'exploitation en croissance de 9% à un peu moins de 12,7 milliards de francs.



Le chiffre d'affaires du groupe de santé helvétique s'est accru de 5% à 32,3 milliards, à taux de change constants comme en francs suisses, avec des progressions de 3% pour les ventes de la division pharma et de 11% pour celles de la division diagnostics.



'Grâce au renouvellement continu de notre portefeuille, notre croissance se poursuit cette année encore malgré la concurrence des biosimilaires', note son CEO Severin Schwan qui, sur la base de l'évaluation actuelle, confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.



