Roche : FoundationOne Liquid CDx approuvé par la FDA

(CercleFinance.com) - Roche annonce que la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis a approuvé FoundationOne Liquid CDx, test complet de biopsie liquide pan-tumorale de sa filiale Foundation Médicine, pour les patients atteints de tumeurs solides.



'FoundationOne Liquid CDx est un test de profilage génomique complet qui analyse plus de 300 gènes liés au cancer et de multiples signatures génomiques pour optimiser les soins des patients', explique le groupe de santé helvétique.



Il précise que cette approbation par la FDA se fonde sur des données de validation cliniques et analytiques, comprenant plus de 7.500 échantillons et 30.000 versions uniques à travers plus de 30 types de cancer.



