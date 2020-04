Roche : Fin du recrutement pour un traitement de Huntington

(CercleFinance.com) - Roche annonce que sa filiale américaine Genentech et ses partenaires ont achevé le recrutement pour une étude de phase III évaluant l'efficacité et la sécurité d'une thérapie expérimentale -comparé à placebo- pour les patients souffrant de la maladie de Huntington.



L'étude porte sur 791 patients répartis dans une centaine de sites à travers le monde. Le traitement en question y sera pris à des doses d'une fois tous les deux mois ou tous les quatre mois sur une période de plus de 25 mois.



Cette maladie héréditaire se traduit par la mort de cellules cérébrales, résultant dans une détérioration des capacités mentales et du contrôle physique. Il n'y a pas pour l'instant de thérapie approuvée modifiant la maladie.



