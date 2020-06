Roche : Feu vert de la FDA pour un test dans le Covid-19

(CercleFinance.com) - Roche annonce avoir reçu de la FDA américaine une autorisation d'utilisation en urgence pour son test Elecsys IL-6, pouvant être utilisé pour identifier les patients confirmés avec le Covid-19, qui pourraient 'être à risque élevé d'intubation avec ventilation mécanique'.



Ce test mesurant les niveaux de biomarqueurs interleukine 6 (IL-6), 'pourra ainsi être employé par les médecins, en combinaison avec d'autres examens et signes vitaux, pour décider de façon précoce si un patient requiert une ventilation mécanique'.



'Les hôpitaux et les laboratoires de référence peuvent utiliser le test Elecsys IL-6 sur l'analyseur cobas e de Roche, qui est largement disponible à travers le monde', ajoute le groupe de santé helvétique.



