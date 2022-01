Roche : Feu vert de la FDA aux USA pour Vabysmo

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé lundi que la Food and Drug Administration (FDA) avait approuvé Vabysmo dans le traitement de deux pathologies associées à des pertes de la vision.



Le groupe biopharmaceutique suisse précise qu'il s'agit de la première fois que l'autorité sanitaire américaine autorise simultanément un traitement contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et un traitement contre l'oedème maculaire diabétique.



Administré par injection, Vabysmo est un anticorps qui bloque les interactions des récepteurs Ang-2/VEGF, à l'origine d'une déstabilisation et d'une inflammation accrue au niveau des vaisseaux sanguins.



