Roche : Examen prioritaire de la FDA dans le lymphome

(CercleFinance.com) - Roche annonce que la FDA des Etats-Unis a accordé un examen prioritaire à son glofitamab pour le traitement d'adultes atteints d'un lymphome à grandes cellules B récidivant ou réfractaire, après deux ou plusieurs lignes de traitement systémique.



'S'il est approuvé, le glofitamab serait le premier anticorps bispécifique engageant les lymphocytes T CD20xCD3 à durée fixe approuvé pour traiter le type de lymphome non hodgkinien le plus agressif', souligne le laboratoire pharmaceutique suisse.



Cette demande de licence de produit biologique (BLA) s'appuie sur les résultats positifs de l'étude pivot de phase I/II NP30179. La FDA devrait prendre une décision sur l'approbation de cette nouvelle immunothérapie du cancer d'ici le 1er juillet 2023.



