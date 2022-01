Roche : Études prometteuses autour du faricimab

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé aujourd'hui la publication dans 'The Lancet' de deux articles présentant les résultats de quatre études de phaseIII d'une durée d'un an portant sur le faricimab, comme traitement potentiel de ladégénérescence maculairehumide liée à l'âge (nAMD) et de l'oedème maculaire diabétique (DME).



Les quatre études - qui ont recruté plus de 3 000 personnes au total - ont atteint leurs critères d'évaluation principaux, montrant que les personnes traitées avec faricimab, avec au moins une administration tous les quatre mois, ont obtenu des gains de vision non inférieurs à ceux traités avec aflibercept administré tous les deux mois.



Jusqu'à présent, le norme de soins nécessite des injections oculaires une fois par mois.



'Ces données publiées dans The Lancet renforcent le potentiel du faricimab en tant qu'option de traitement importante qui peut aider à améliorer et à maintenir la vision tout en prolongeant l'intervalle entre les traitements jusqu'à quatre mois', constate Levi Garraway, directeur médical chez Roche et responsable du développement mondial des produits.



