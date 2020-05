Roche : Essais cliniques phase III pour le Covid-19

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé le début de la phase III des essais cliniques de Actemra / RoActemra , plus le remdesivir chez les patients hospitalisés avec une pneumonie grave Covid-19.



L'étude devrait commencer en Juin sur une cible d'environ 450 patients dans le monde, y compris aux États - Unis, au Canada et en Europe.



Roche est également proche de l'achèvement d'inscription d'un essai randomisé mondial, en double aveugle, contrôlée par placebo de phase III de l'essai clinique pour évaluer l'innocuité et l'efficacité d'Actemra / RoActemra intraveineuse en plus des soins (SOC), par rapport à un placebo plus SOC chez les patients adultes hospitalisés avec une pneumonie grave Covid-19. Les résultats sont attendus cet été.



' Sur la base de notre compréhension actuelle, nous pensons que la combinaison d'un antiviral avec un modulateur immunitaire pourrait être une approche efficace pour le traitement des patients avec une maladie grave. Nous sommes heureux de collaborer avec Gilead pour déterminer si la combinaison de ces médicaments pourrait aider plus de patients au cours de cette pandémie ' a déclaré Levi Garraway, médecin en chef de Roche et chef de Global développement de produits.



