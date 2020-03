Roche : Entame la phase III sur l'utilité de Actemra

(CercleFinance.com) - Le groupe a fourni aujourd'hui une mise à jour sur les différentes actions de l'entreprise prend pour lutter contre la pandémie Covid-19.



Roche entame la phase III sur l'étude des données sur l'utilité potentielle de Actemra dans de le Covid-19.



L'étude, COVACTA, évaluera l'innocuité et l'efficacité de Actemra / RoActemra intraveineuse (de tocilizumab) sur la norme de soins chez les patients adultes hospitalisés avec une pneumonie grave Covid-19 par rapport au placebo.



' Au rythme de la production maximale actuel, Roche peut fournir des millions de tests par mois sur les instruments cobas 6800/8800 et sur la MagnaPure / solution LightCycler. Roche travaille sans relâche pour augmenter cette quantité que l'entreprise reconnaît l'importance des patients ayant accès à ces tests critiques ' indique le groupe.



