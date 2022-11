Roche : Engagé dans les objectifs de la SBTi

(CercleFinance.com) - Roche annonce s'engager dans l'initiative Science Based Targets (SBTi) pour atteindre le zéro net pour les portées 1 (activités propres), 2 (énergie achetée) et 3 (chaîne de valeur en amont et en aval), en termes d'émissions de gaz à effet de serre.



Depuis 2004, le groupe de santé suisse affirme avoir mis en oeuvre des mesures de réduction du dioxyde de carbone qui ont conduit à une diminution combinée de plus de 70% des tonnes de CO2 par employé.



Roche a également rejoint le groupe de travail SMI Health Systems, lancé en 2020 dans le cadre du forum de Davos, pour lutter contre les émissions dans les chaînes d'approvisionnement, les parcours de soins des patients et les essais cliniques.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.