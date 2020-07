Roche : Échec d'une étude dans le cancer ovarien

(CercleFinance.com) - Roche fait part ce lundi d'un échec pour son étude de phase III IMagyn050, évaluant un traitement en première ligne des femmes avec un cancer ovarien à un stade avancé nouvellement diagnostiqué.



Selon le laboratoire pharmaceutique, cette étude a montré que l'ajout de Tecentriq (atezolizumab) à Avastin (bevacizumab), paclitaxel et carboplatin n'a pas atteint son objectif principal de survie sans progression de la maladie.



Le groupe suisse rapporte aussi que selon les données de l'étude, la sécurité de Tecentriq en combinaison avec Avastin, paclitaxel et carboplatin s'est révélée conforme au profil de sécurité connu la combinaison.



