Roche : Échec d'un traitement contre le Covid

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé jeudi qu' l'association de son traitement contre la polyarthrite rhumatoïde Actemra/RoActemra et du remdesivir de Gilead n'avait pas atteint son objectif principal dans le cadre d'un essai clinique de phase III conduit sur les patients souffrant d'une pneumonie associée au Covid.



Les résultats de l'étude ont montré que la combinaison des deux molécules ne permettait pas d'accélérer la sortie de l'hôpital des patients traités, indique le groupe suisse dans un communiqué.



Les critères secondaires, qui consistaient à évaluer la probabilité de décès ou le recours à une ventilation mécanique n'ont pas non plus été atteints, ajoute le laboratoire.



Suite à cette annonce, le titre Roche perdait 0,8% ce matin, signant l'une des plus fortes baisses de l'indice suisse SMI qui reculait de 0,1% en début de séance.



Roche a annoncé par ailleurs que l'OMS avait validé l'utilisation de son test diagnostic pour le VIH et l'hépatite C sur les systèmes cobas 6800/8800, une décision qui devrait permettre aux patients vivant dans des pays aux soins de santé peu développés de bénéficier de cette technologie.



