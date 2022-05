Roche : Échec d'un essai de phase III, le titre chute

(CercleFinance.com) - Le titre Roche a ouvert en forte baisse mercredi à la Bourse de Zurich après que le laboratoire pharmaceutique suisse a annoncé l'échec d'un essai clinique portant sur un nouveau traitement du cancer bronchique.



Le groupe de Bâle a indiqué ce matin que l'étude de phase III 'Skyscraper-01' associant son médicament expérimental tiragolumab à son immunothérapie vedette Tecentriq n'avait pas atteint l'un de ses principaux critères d'évaluation, à savoir une amélioration de la survie des patients sans progression de la maladie.



L'étude va néanmoins se poursuivre jusqu'à l'obtention des données ayant trait à la survie globale, autre critère principal pour lequel le groupe n'a pour l'instant pas pu tirer des conclusions.



L'essai portait sur des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules dont la tumeur exprime la molécule PD-L1, à un stade métastatique.



S'il reconnaît que ces résultats ne sont pas ceux qu'il espérait, Roche réaffirme son intention de poursuivre le programme de développement du tiragolumab dans le cancer bronchique, ainsi que dans d'autres tumeurs difficiles à traiter.



'Nous continuons de penser que les TIGIT ont un rôle à jouer dans le traitement du cancer et nous prévoyons de dévoiler des données supplémentaire sur le programme tiragolumab lorsqu'elles seront disponibles', assure Levi Garraway, le directeur médical du groupe.



Tiragolumab est une nouvelle immunothérapie conçue pour se lier à TIGIT, une protéine exprimée sur les cellules immunitaires.



Pour les analystes d'Oddo BHF, 'les résultats présentés ce matin sont clairement une déception d'autant plus à la vue des data de phase II'.



En 2020, Roche avait publié des résultats positifs d'un essai clinique de phase II, qui avait montré selon le laboratoire des effets 'prometteurs'.



L'action du groupe reculait de 4,9% en Bourse de Zurich mercredi, accusant la plus forte baisse de l'indice SMI qui se repliait dans le même temps de 0,1%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.