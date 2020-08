Roche : Échec d'un essai clinique sur le Tecentriq

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé vendredi l'échec d'un essai clinique de phase III sur son immunothérapie Tecentriq en association avec le paclitaxel dans le traitement du cancer métastatique du sein.



L'étude IMpassion131 n'a pas atteint son principal objectif de survie des patients atteints d'un cancer du sein métastatique triple négatif présentant une expression du marqueur PD-L1 comparé au paclitaxel associé à un placebo.



Dans un communiqué, le groupe pharmaceutique se dit 'déçu' par ces résultats.



'Ces conclusions mettent en évidence le besoin de mieux comprendre les interactions entre le cancer et le système immunitaire, y compris le pilier que constitue la chimiothérapie et ses régimes associés', a estimé Levi Garraway, le directeur médicale de Roche.



L'action du poids-lourd de l'oncologie progressait malgré tout de 0,3% vendredi matin, ce qui le plaçait parmi les plus fortes hausse de l'indice helvétique SMI, qui affichait lui une petite hausse de 0,1%.



