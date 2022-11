Roche : Échec d'études dans la maladie d'Alzheimer

(CercleFinance.com) - Roche annonce que les études de phase III GRADUATE I et II, évaluant son gantenerumab, n'ont pas atteint leurs principaux critères d'évaluation de ralentissement du déclin clinique chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer au stade précoce.



Le laboratoire pharmaceutique suisse précise que si son produit a été bien toléré, y compris l'administration sous-cutanée, le niveau d'élimination de la bêta-amyloïde par le gantenerumab s'est révélé plus faible que prévu.



Les principales données seront présentées lors de la conférence Clinical Trials on Alzheimer's Disease. 'Roche continuera à développer de nouveaux diagnostics et traitements potentiels pour la maladie d'Alzheimer', affirme-t-il néanmoins.



