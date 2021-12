Roche : Données prometteuses dans certains cancers du poumon

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé aujourd'hui de nouvelles données d'un essai de phase II portant sur l'efficacité, l'innocuité et les résultats déclarés par les patients (PRO) d'un traitement associant tiragolumab et Tecentriq (atezolizumab) par rapport au Tecentriq seul, comme traitement de première intention chez les personnes atteintes d'un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) métastatique PD-L1 positif.



' Ces résultats encourageants suggèrent que la combinaison d'immunothérapies anticancéreuses anti-TIGIT et anti-PD-L1 telles que le tiragolumab et Tecentriq pourrait potentiellement représenter une nouvelle approche pour répondre aux besoins non satisfaits dans le cancer ', a déclaré Levi Garraway, responsable du développement mondial des produits chez Roche.



Après un suivi médian de 2,5 ans, l'association de tiragolumab et de Tecentriq a réduit le risque d'aggravation de la maladie ou de décès de 38 % par rapport au Tecentriq seul.



Le tiragolumab est également en cours d'évaluation dans d'autres tumeurs solides ainsi que dans les cancers hématologiques, indique Roche.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.