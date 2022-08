Roche : Données positives pour Tecentriq sous-cutané

(CercleFinance.com) - Roche annonce que l'étude IMscin001 évaluant une formulation sous-cutanée de Tecentriq a atteint ses critères d'évaluation co-primaires, chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) localement avancé ou métastatique.



Cette étude de phase III a montré des niveaux non inférieurs de Tecentriq dans le sang, lorsqu'injecté par voie sous-cutanée, par rapport à une perfusion intraveineuse (IV), chez des patients pour qui une thérapie antérieure à base de platine a échoué.



Le profil d'innocuité de la formulation sous-cutanée correspondait à celui de Tecentriq IV. L'administration de Tecentriq par voie sous-cutanée réduit la durée du traitement à trois à huit minutes par injection, contre 30 à 60 minutes pour une perfusion IV standard.



