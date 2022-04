Roche : Données positives pour Ocrevus dans la SEP

(CercleFinance.com) - Roche annonce de nouvelles données sur son Ocrevus (ocrelizumab) qui montrent son bénéfice sur la progression de la maladie et les résultats cognitifs dans la sclérose en plaques progressive primaire (SEP-PP) et la SEP progressive secondaire (SPMS).



Ainsi, 75% des patients atteints de SPMS et de SEP-PP n'ont obtenu aucune preuve de progression et 70% ont démontré une cognition stable ou améliorée après un an de traitement dans une analyse intermédiaire de l'essai ouvert de phase IIIb CONSONANCE.



'Une analyse distincte sur les disparités de traitement a montré que moins de patients noirs et hispaniques atteints de SEP initient des traitements à haute efficacité dans les deux ans suivant le diagnostic', indique par ailleurs le groupe de santé suisse.



