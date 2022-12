Roche : Données positives dans l'HPN en Chine

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé dimanche de nouvelles données positives issues de l'étude de phase III COMMODORE 3 en Chine, portant sur son crovalimab dans le traitement de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN), maladie sanguine potentiellement mortelle.



Ce nouvel anticorps monoclonal, administré de façon sous-cutanée toutes les quatre semaines, a satisfait aux principaux critères d'évaluation de l'évitement des transfusions et du contrôle de l'hémolyse chez les patients, tout en se montrant bien toléré.



Sur la base de ces données, le crovalimab a reçu la désignation de traitement révolutionnaire et fait l'objet d'un examen prioritaire pour approbation en Chine, les options de traitement actuelles de l'HPN étant extrêmement limitées dans le pays.



