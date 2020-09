Roche : Données mitigées dans le cancer du sein

(CercleFinance.com) - Genentech, la filiale biotechnologique du géant suisse Roche, a dévoilé samedi des résultats mitigés pour plusieurs études concernant son immunothérapie Tecentriq dans le traitement du cancer du sein triple négatif, une forme de cancer agressive souvent diagnostiquée à un stade avancé.



Le groupe pharmaceutique précise que les résultats d'une première étude de phase III ont montré que Tecentriq associé à une chimiothérapie avait amélioré la réponse pathologique complète (pCR, 'pathological complete response') des patients traités par rapport à ceux ayant pris un placebo et une chimiothérapie.



Une autre étude de phase III, évaluant - elle - l'association de Tecentriq et du paclitaxel dans le traitement du cancer du sein triple négatif à expression PD-L1, n'a en revanche pas atteint son critère d'évaluation principal, à savoir une amélioration de la survie des patients sans progression de la maladie.



Roche a présenté ces résultats à l'occasion de la tenue du congrès de la Société européenne de l'oncologie médicale (ESMO), organisé cette année sous forme 'virtuelle' en raison de l'épidémie de Covid-19.



A noter par ailleurs que le néerlandais Scenic Biotech, spécialisé dans les modificateurs génétiques, a fait part ce matin de la signature d'un partenariat de plusieurs années avec Genentech en vue de la découverte de nouveaux médicaments.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.