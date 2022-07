Roche : Données de suivi positives dans le cancer du sein

(CercleFinance.com) - Roche fait part de données mises à jour sur huit ans de l'étude de phase III APHINITY dans le cancer du sein précoce HER2 positif, montrant que le régime à base de son Perjeta continue de réduire le risque de réapparition de la maladie.



'Les avantages les plus importants ont continué d'être observés chez les personnes à haut risque de récidive (celles atteintes d'une maladie avec ganglions lymphatiques positifs)', souligne le groupe de santé suisse.



'Avec un suivi plus long, l'effet du traitement continue d'être observé quel que soit le statut des récepteurs hormonaux', ajoute-t-il, prévenant cependant que 'les données de survie globale restent immatures'.



