Roche : Données de phase III positives en cancer du poumon

(CercleFinance.com) - Roche revendique des résultats 'sans précédent' pour son étude de phase III ALINA, évaluant son Alecensa chez les personnes atteintes d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) ALK positif à un stade précoce.



Selon une analyse intermédiaire, l'essai a atteint son critère d'évaluation principal d'une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la survie sans maladie en tant que traitement adjuvant, par rapport à une chimiothérapie à base de platine.



'Environ la moitié des personnes atteintes de CPNPC présentent une récidive de la maladie après la chirurgie', souligne Roche, qui soumettra ces données aux autorités sanitaires du monde entier, dont la FDA américaine et l'EMA européenne.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.