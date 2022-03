Roche : Donne médicaments et matériel médical pour l'Ukraine

(CercleFinance.com) - Roche annonce aujourd'hui des dons à destination de l'Ukraine : outre l'envoi, déjà annoncé, de 150 000 boites d'antibiotiques, le laboratoire compte envoyer 4600 boites de médicaments contre la grippe, la polyarthrite rhumatoïde, la SMA (l'amyotrophie spinale proximale) ainsi que contre divers cancers.



Nous donnons également des réactifs, consommables et auto-tests pour contrôler jusqu'à 120 000 dons de sang et pour gérer le diabète, indique en substance la firme.



'Ce dernier don démontre notre engagement à répondre, dans la mesure du possible, aux besoins en médicaments et diagnostics en Ukraine ', annonce Roche. La laboratoire précise être en contact avec de multiples partenaires mondiaux et locaux afin d'identifier au mieux les besoins de la population.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.