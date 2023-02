Roche : Dividende accru avec les résultats annuels

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses résultats annuels, Roche indique que son conseil d'administration va proposer d'augmenter le dividende à 9,50 francs suisses par titre. Sous réserve d'acceptation par les actionnaires, cela constituerait sa 36e augmentation consécutive.



En 2022, le groupe de santé helvétique a vu son bénéfice par titre (BPT) des activités de base augmenter de 5% en monnaies locales, à 20,30 francs suisses, pour un chiffre d'affaires de près de 63,3 milliards, en hausse de 2% à taux de change constants (TCC).



Il souligne avoir réalisé cette croissance malgré la baisse des ventes liées au Covid-19 dans ses deux divisions : le chiffre d'affaires de sa division pharma a augmenté de 2% et celui de sa division diagnostics, de 3%.



Toujours à TCC, Roche prévoit pour 2023 une baisse du chiffre d'affaires dans la partie basse de la plage à un chiffre, et une évolution globalement parallèle de son BPT des activités de base, mais une nouvelle augmentation de son dividende en francs suisses.



