Roche : Développement d'un test du Covid-19

(CercleFinance.com) - Roche annonce le développement du nouveau test sérologique 'Elecsys Anti-SARS-CoV-2' pouvant 'soutenir la détection d'anticorps contre le SARS-CoV-2 chez les patients qui ont été exposés au virus causant le Covid-19'.



'La détection de ces anticorps pourrait aider à indiquer si une personne a gagné en immunité contre le virus et à fournir des informations pour des décisions de traitement', explique le laboratoire pharmaceutique helvétique.



Roche vise une disponibilité de ce test au début du mois de mai dans les pays qui acceptent le marquage CE et travaille activement avec la Food and Drug Administration des Etats-Unis pour une autorisation d'utilisation en urgence.



