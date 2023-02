Roche : Deux anticorps pour détecter les tumeurs cérébrales

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé jeudi le lancement de deux nouveaux tests par anticorps destinés à détecter les mutations géniques chez les personnes atteintes d'un cancer du cerveau.



Ces deux tests permettent d'identifier les mutations affectant les gènes IDH1 et ATRX, que l'on observe dans de nombreuses tumeurs cérébrales, et donc de proposer une thérapie 'personnalisée' au patient concerné, explique Roche.



Le fait de connaître les caractéristiques de la tumeur permet d'établir un pronostic plus judicieux, de sélectionner des traitements ciblés, voire d'intégrer le patient à des essais cliniques, ajoute le laboratoire suisse.



Déjà disponibles aux Etats-Unis, ces deux tests de mutation ne devraient pas être lancés dans les pays acceptant le marquage CE d'ici à 2024.



