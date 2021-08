Roche : Des résultats positifs dans le lymphome

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé lundi qu'un traitement basé sur son anticorps Polivy avait atteint le critère d'évaluation principal d'une étude de phase III consacrée aux patients atteints d'un lymphome.



D'après le laboratoire suisse, Polivy associé à MabThera/Rituxan (rituximab), un autre de ses médicaments, ainsi qu'au cyclophosphamide, à la doxorubicine et à la prednisone (R-CHP) a permis une amélioration 'significative' et 'marquée d'un point de vue clinique' chez les patients atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B n'ayant précédemment suivi aucun traitement.



Pour Roche, il s'agit d'une avancée significative dans le domaine, car 40% des patients atteints de la maladie connaissent une rechute après un traitement initial.



Le groupe biopharmaceutique souligne que cette combinaison basée sur le Polivy est le premier produit en 20 ans à permettre une amélioration de la survie des patients par rapport au traitement existant.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.