Roche : Des données de phase III publiées après des fuites

(CercleFinance.com) - Roche a dévoilé mercredi les résultats provisoires d'une étude de phase III évaluant le tiragolumab en association avec Tecentriq chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules.



Le groupe biopharmaceutique explique s'être résigné à présenter ces résultats suite à la 'divulgation par inadvertance' des premières conclusions de l'essai.



Dans un communiqué, le groupe souligne que les données recueillies dans le cadre de l'étude n'étaient pas encore 'tout à fait au point' au moment de cette révélation inopinée, même si les résultats révélés aujourd'hui semblent plutôt encourageants.



Cette seconde analyse intermédiaire fait en effet apparaître une survie globale médiane de 22,9 mois chez les patients traités, contre 16,7 mois dans le groupe Tecentriq seul, un élément qui paraît prometteur sachant qu'il s'agit du critère d'évaluation principal de l'essai.



Suite à ces annonces, l'action Roche bondissait de 3,9% mercredi matin à la Bourse de Zurich, signant de loin la plus forte hausse de l'indice SMI.



Roche précise que l'étude se poursuit en attendant de disposer de suffisamment de données pour établir une analyse finale de la survie des 534 patients suivis.



L'étude, baptisée 'Skyscraper-01', porte sur le cancer du poumon non à petites cellules métastatique avec niveau d'expression élevé du PD-L1.



Le tiragolumab est une nouvelle immunothérapie anticancéreuse conçue pour se lier au récepteur inhibiteur immunitaire TIGIT considérée comme une 'percée thérapeutique' par les autorités sanitaires.



